„Možná řeknu něco, co se nebude někomu líbit, ale řeknu to tak, jak si to myslím... Komunistická ideologie je velmi podobná křesťanství. Ve skutečnosti svoboda, rovnost, bratrství, spravedlnost jsou součástí Písma svatého. Všechno tam je,“ vysvětlil.

Vztah komunistů vůči Leninovi pak přirovnal k uctívání svatých v křesťanství. „Podívejte, Lenina uložili do mauzolea. Čím se to liší od relikvií svatých pro pravoslavné, ale i vůbec pro křesťany? Říkají mi, že v křesťanství není taková tradice… Jak to že není? Jeďte na Athos (mnišský stát na řeckém Chalkidiki), podívejte se – tam jsou relikvie svatých, stejně jako tady,” dodal.

Pobouřená církev



Putinovy výroky značně podráždily duchovní pravoslavné církve. „Leninovo tělo – to jsou falešné relikvie. Relikvie se stávají relikviemi nikoli proto, že je někdo někam položil,“ reagoval duchovní Vsevolod Čaplin.

Podle něj je teď Leninova mumie turistickou atrakcí a táhne lidi ze zvědavosti, nikoli kvůli uctívání. Poslankyně za Krym Natalja Poklonská pak na Facebooku napsala, že bolševici vedení Leninem byli „blázni, kteří se dopouštěli satanských činů“.