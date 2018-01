„Prezident Česka Miloš Zeman může být spokojený. Dlouho před řadou ostatních politiků se rozhodl být hulvátem, provokatérem a nekorektním (politikem). Když tento sociální demokrat přešel do tábora populistů, vydal se ještě na tenký led,” píše berlínský deník v článku nazvaném Hulvát na Pražském hradě. Podle deníku je Zeman nelítostný egomaniak, který má jasný strategický cíl, jímž je moc.

Tagesspiegel upozorňuje na to, že se Zeman rozhodl nevést předvolební kampaň, také podotýká, že česká hlava státu podněcuje strach pomocí spikleneckých teorií. Jako příklad uvádí Zemanovo tvrzení, že za migrační krizí stojí Muslimské bratrstvo. „V Česku dodnes nemá islám vliv, který by stál za zmínku, a v zemi už vůbec není uprchlická krize. Přesto se Zemanovi podařilo podnítit latentní předsudky jeho spoluobčanů: Drtivá většina jich striktně odmítá přijímání běženců,” konstatuje deník.

Blízkost k Rusku



Zeman má podle něj také výrazný podíl na tom, že v Česku ochladla přátelská nálada vůči Evropské unii, a naopak se pohled zaměřuje téměř toužebně na východ - na Čínu a ještě mnohem více na ruského prezidenta Vladimira Putina. „Jeho blízkost každopádně Zeman nápadně vyhledává, což je pozoruhodné, protože přílišná blízkost k Moskvě má v Česku stále příchuť kolaborace. Ale Zemanovi to neškodí,” míní Tagesspiegel.

Blízkost Zemana k Rusku si všímá také list The Guardian a německá verze serveru Huffington Post. „Pokud bude třiasedmdesátiletý (politik) skutečně zvolen, mohlo by to dále zatížit vztahy Česka k EU - a potěšit ruského prezidenta Vladimira Putina,” píše web, podle kterého Zeman v uplynulých pěti letech vedl permanentní kampaň, když neustále objížděl kraje.

Protiimigrantský populismus



The Guardian píše, že prezidentské volby jsou v podstatě jakýmsi referendem o Zemanovi a jeho protiimigrantském populismu. „Navzdory kontroverzím si Zeman od své volby v roce 2013 zachoval přízeň většiny českých voličů díky své tvrdé protipřistěhovalecké a protiislámské rétorcie, což jsou populární postoje, přestože je v zemi jen malá muslimská populace,“ píše list.

Současně připomíná že porážka Zemana by mohla „hluboce ovlivnit českou politiku, zejména budoucnost nedávno instalovaného ministerského předsedy Andreje Babiše, který je šéfem vlády silně závislé na podpoře současného prezidenta“.