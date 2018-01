Popkov je přezdívaný "angarský maniak" podle sibiřského města, kde své zločiny páchal. V lednu 2015 jej soud v Irkutsku odsoudil na doživotí za znásilnění a zavraždění nejméně 22 žen - to mu byl soud schopen prokázat. Mladé ženy zabíjel v Angarsku "při nočním čištění od nepravostí", jak posléze tvrdil. Vyšetřovatelé bývalého policistu podezírají, že může mít na svědomí i desítky dalších životů.

Vraždil v druhé polovině 90. let, kdy v Angarsku po večerech a v noci mizely mladé ženy, jejichž mrtvoly byly později nacházeny v lesích, u silnic či na hřbitovech v okolí města. Oběťmi se nestávaly jen prostitutky, ale také například učitelka a prodavačka. Řádění "angarského maniaka" budilo v regionu paniku, než náhle ustalo. Popkov později vysvětlil, že se nakazil pohlavní nemocí, která ho připravila o vražedné nutkání.

Unikal podezření



Popkov jako policista dlouho unikal podezření, přestože ho prý už v roce 1998 identifikovala jedna ze dvou dívek, která útok přežila. Tehdy mu stačila výmluva, že je asi násilníkovi podobný, a podezíravý prokurátor byl přeložen. Případ byl vyřešen až po letech, a to při obnoveném vyšetřování.

Kriminalisté v několika případech zaznamenali na místě činu stopy pneumatik terénního vozu Lada Niva. Analýzy DNA majitelů všech těchto vozů v okolí se stopami zanechanými na tělech zavražděných žen nakonec vedly k odhalení. V roce 2012 byl Popkov zatčen ve Vladivostoku.

„Říkal, že zabíjel pouze ženy, které mu vlezly do auta a chtěly se pobavit. Ale svědectví dvou přeživších této verzi odporují,“ uvedla tehdy v ruské televizi prokurátorka Olga Mužikovová. „Lákal ženy do svého auta. Je to obyčejný sériový vrah,“ dodala.

Rostovský zabiják a šachovnicový vrah



Pokud bude usvědčen z 81 vražd, spáchaných v letech 1992 až 2010, překoná smutné rekordy vytvořené dvěma jinými nechvalně proslulými vrahy.

Bývalý učitel Andrej Čikatilo (57) byl v roce 1994 popraven v jihoruském Novočerkassku poté, co jako "rostovský zabiják" byl uznán vinným z mimořádně krutých vražd 52 lidí: 21 chlapců, 14 děvčat a 17 žen; jeho nejmladší oběti bylo pouhých sedm let. Sám se přiznal k 55 vraždám.

Alexandru Pičuškinovi, odsouzenému v říjnu 2007 na doživotí, bylo prokázáno 48 vražd převážně mužů, které v Moskvě páchal od roku 1992. Po zatčení v červnu 2006 se doznal dokonce k 63 vraždám. Prý plánoval celkem 64 vražd, aby každá připadla na jedno políčko šachovnice. Pičuškinovi se přezdívalo "bitcevský maniak" podle lesoparku na okraji Moskvy, kde většinu vražd spáchal, anebo také "šachovnicový vrah".