Koalici zformovala strana Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, dříve separatistická Liga severu Mattea Salviniho, Bratři Itálie Giorgie Meloniové a čtvrté menší politické uskupení. Čtyřhodinové jednání se konalo v Berlusconiho rezidenci v Arcore u Milána. Jednaosmdesátiletý Berlusconi přitom nebude moci být premiérem. V roce 2013 mu verdikt soudu kvůli daňovým únikům zakázal na šest let vykonávat jakoukoli veřejnou funkci.

„Nižší daně, méně byrokracie, méně omezení ze strany EU, více pomoci těm, kteří ji potřebují, více bezpečnosti pro všechny, reforma justice a důraz na řádný proces, revize důchodového systému…, zavedení rovné daně, ochrana italských firem a značky Made in Italy, podpora porodnosti a kontrola imigrace,” vyjmenovala koalice ve společném komuniké cíle, jichž chce dosáhnout. Minimální důchody by se měly zdvojnásobit na 1000 eur, daně by se měly snížit a zrušit by se měla důchodová reforma bývalé ministryně práce Elsy Fornerové zavedená v době úsporných opatření, která počítala se zvýšením věkové hranice odchodu do důchodu.

Podle prosincového průzkumu agentury SWG by Berlusconiho Forza Italia spolu s Ligou severu a Bratry Itálie vyhrála volby s 34 procenty hlasů.

Nejúspěšnější jednotlivou stranou by ale bylo populistické protievropské Hnutí pěti hvězdiček s 26 procenty, následované levicovou Demokratickou stranou s 25 procenty, Forza Italia by získala jen 15 procent.

Průzkumy ukazují, že žádná strana nemá šanci vytvořil vládu bez koaličního partnera. Myslí si to i ministr financí Pier Carlo Padona, který řekl agentuře Reuters, že po volbách nevylučuje ani levopravou koalici.