O podání žaloby informoval v tiskové zprávě mluvčí soudu Balázs Lehóczki: „Evropská komise podala žaloby před Soudním dvorem EU proti České republice (C-719/17), Polsku (C-715/17) a Maďarsku (C-718/17) kvůli porušení předpisů práva EU o relokaci žadatelů o azyl.”

Lehóczki uvedl, že dnešním dnem začíná procedura, kterou zahájila Evropská komise. Žalované státy včetně České republiky mají nyní právo na krok Evropské komise reagovat. První slyšení podle mluvčího lze očekávat v závěru tohoto roku. „V listopadu či v prosinci, ne dříve,” uvedl Lehóczki. Účastníkem tohoto slyšení mohou být kromě Česka, Maďarska, Polska a Evropské komise i další členské země EU, které o to budou mít zájem.

V prosinci tento krok avizoval první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Naznačil přitom tehdy, že věc stále může vyřešit změna přístupu trojice středoevropských zemí. [celá zpráva]

Slovensko a Maďarsko rozhodnutí o přerozdělování napadly u unijního soudu, avšak neuspěly. Soudní dvůr zamítl jejich žalobu 6. září. [celá zpráva]

Česko považuje kvóty za nefunkční



Podle kvót mělo být přerozděleno 160 tisíc žadatelů o azyl. Unijní země si jich přerozdělily na 32 tisíc. Kvóty měly odlehčit zemím postiženým nejvíce migrační vlnou, především Řecku a Itálii.

Maďarska se původně kvóty neměly týkat, protože samo bylo postiženo migrační vlnou. Postavilo se však proti nim poté, co migranti odešli do Rakouska a do Německa. Polsko sice mělo ke kvótám výhrady, tehdejší vláda s nimi však nakonec souhlasila, nové polské vedení je ale odmítlo plnit. Naopak Slovensko, které hlasovalo proti kvótám, se žalobě vyhnulo, protože se v létě zavázalo přijmout několik desítek uprchlíků.

Česká republika považuje kvóty za nefunkční a podporuje jiné programy na ochranu hranic EU. Vysílá policisty do krizových oblastí a přispívá na program v Libyi, který brání migrantům dostat se přes Středozemní moře.