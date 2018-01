Mečiar trest za založení státu vidí ve stíhání za udělené amnestie na únos syna bývalého prezidenta Michala Kováče v roce 1995. Slovenský parlament loni tyto amnestie zrušil. Ústavní soud s tímto rozhodnutím souhlasil a konstatoval, že Mečiar udělením amnestií na únos zneužil své pravomoci. Po odchodu Kováče z funkce prezidenta totiž nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu převzala Mečiarova vláda. Ta udělila na únos amnestie.

Na základě rozhodnutí o zrušení amnestií zahájila slovenská policie trestní řízení, ale poté věc odložila s tím, že je promlčená. Generální prokuratura však toto usnesení zrušila a Mečiarovi nadále hrozí trestní stíhání za zneužití pravomoci veřejného činitele. [celá zpráva] Generální prokuratura jednala na podnět opozičního poslance Ondreje Dostála, který vyslovil podezření, že se Mečiar dopustil trestného činu, když vydal amnestie na skutky, které se ho přímo týkaly.

Prezident Kováč se v polovině 90. let dostal s tehdejším premiérem Mečiarem do ostrého sporu. V té době byl Kováč mladší 31. srpna 1995 unesen do Rakouska. Podezření padlo na tajnou službu vedenou Mečiarovým oblíbencem Ivanem Lexou, Mečiar ale udělil všem podezřelým v roce 1998 amnestii.

Klaus jako nejlepší poválečný politik

Slovenský expremiér se v rozhovoru opětovně vrátil k rozdělení Československa. „Při prvním jednání jsem panu Klausovi oznámil, že Havel nebude československým prezidentem z důvodu hrubých chyb, kterých se do té doby dopustil a v podstatě rozložil stát,“ řekl Mečiar. „Když jsme se pak s Havlem setkali, přišel roztřesený, že nemohl udržet v ruce ani cigaretu,“ dodal bývalý slovenský premiér.

Mečiar tvrdí, že o budoucnosti Československa chtěl jednat se všemi relevantními českými politickými stranami. „Na každém jednání mě vyhodili: Táhněte pryč, ať jsou dráty nataženy, jděte pryč, rozbíjíte nám stát, ať už je s vámi pokoj. Kromě komunistů nebyl nikdo ochoten o společném státě mluvit. To je historická pravda,“ konstatoval expremiér.

Na adresu Václava Klause však Mečiar řekl, že byl neobyčejně vstřícný a znal situaci na Slovensku. „Klause považuji za nejvýznamnějšího politika moderních dějin. Češi od roku 1945 lepšího neměli,“ dodal.