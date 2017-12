Maďarské gripeny musely vzlétnout kvůli letadlu, jež se nehlásilo

Stíhačky JAS-39 Gripen musely v sobotu nakrátko vzlétnout z letecké základy v Kecskemétu poté, co ze Slovenska do maďarského vzdušného prostoru vstoupilo letadlo, aniž by navázalo spojení s letovými dispečery. S odvoláním na ministerstvo obrany o informovala agentura MTI. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o planý poplach.