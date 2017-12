Věžák se nachází na ulici Joiner Street. Policie ulici uzavřela stejně jako Church Street. Lidé, kteří žijí v blízkosti věžáku měli na doporučení hasičů uzavřít okna a dveře, ostatní se měli oblasti vyhnout.

S ohněm bojuje 12 jednotek.

FOTO: Social Media, Reuters

Terrifying video shows brave firefighters battling Northern Quarter blaze as fire rages around them https://t.co/lFTL99W44G pic.twitter.com/FwIuWK7li3

BBC uvedla, že v nemocnici skončil pouze jeden člověk, který se nadýchal kouře. Obyvatelé byli včas evakuováni. Příčina požáru je zatím nejasná, na místě jsou vyšetřovatelé nejen z řad hasišů, ale i policie.

LIVE updates: At least 10 engines tackling the fire in The Lighthouse apartments. https://t.co/Mza5VdaIoV pic.twitter.com/NHt2VWpoVV