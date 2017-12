„Somálec byl v těchto dnech vyhoštěn do Švédska,“ řekl televizi Joj mluvčí slovenského ministerstva vnitra Petar Lazarov. Somálcova těhotná manželka a děti mohou zůstat na Slovensku.

Ahmed zaútočil na 29letého zaměstnance záchytného tábora, který mu právě podával léky. „Somálec ho opakovaně udeřil do tváře a ke krku mu přiložil nůžky se slovy, že mu nikdo rozkazovat nebude, ať ho nechá v klidu, jinak ho zabije,“ řekla mluvčí prešovské policie Jana Migaľová. [celá zpráva]

Somálci hrozilo za nebezpečné vyhrožování až tříleté vězení, ale vyvázl jen s podmínkou. „Byl mu uložen trest odnětí svobody na 12 měsíců s podmíněným odkladem na 24 měsíců,“ informovala televizi mluvčí prešovského soudu Ivana Petrufová.

Rodina ze Somálska byla umístěna v záchytném táboře v Humenném a až do zmíněného útoku s ní nebyly žádné problémy. Za osm let takzvaného programu přesídlování v Humenném to byl první případ agresivního chování.