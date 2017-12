Zatímco loni spolkovou republiku s finanční podporou úřadů do konce listopadu opustilo 50 759 migrantů, letos jich za stejné období bylo jen 27 903, napsal Die Welt s odvoláním na data Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF).

Také počty deportací nejsou nijak závratné a navíc stagnují. Do konce letošního listopadu bylo vyhoštěno 22 190 lidí, uvedla policie. Loni to bylo ještě 25 375 lidí.

Kancléřka Angela Merkelová (CDU) loni prohlásila, že se „zvýší úsilí tak, aby ti, kteří byli odmítnuti, se vrátili“. Deportace jsou podle jejích slov velkým úkolem pro jednotlivé spolkové země.

Počty dobrovolných návratů ovšem klesají a počty deportací stagnují, připomíná Die Welt.

Migrantka z Eritreje na nádraží v německém Rossenheimu. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Ministerstvo vnitra pokles dobrovolných návratů vysvětluje tím, že rok 2016 byl výjimečný, protože se vrátila řada migrantů do balkánských zemí. Do zemí mimo Evropu je návratnost většinou výrazně nižší. Ministr vnitra Thomas de Maizière (CDU) doufá, že se statistiky vylepší díky větší finanční podpoře dobrovolných návratů.

Do Německa od začátku roku 2015 přišlo zhruba 1,38 miliónu žadatelů o azyl. Řada z nich ale ve spolkové republice nedostane azyl ani status uprchlíka nebo doplňkovou ochranu, a měli by se proto vrátit do země původu.