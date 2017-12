Přechodné období po brexitu má podle EU skončit v prosinci 2020

Přechodné období po britském odchodu z EU na konci března 2019 by nemělo trvat déle než do 31. prosince 2020 a po celou tuto dobu by Británie pokračovala v celní unii i jednotném trhu se všemi jeho svobodami. Novinářům v Bruselu to ve středu řekl unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier, když představoval doporučení pro další fázi jednání s britskou stranou odsouhlasená Evropskou komisí.