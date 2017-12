Když nacisté v roce 1939 obsadili Polsko, bylo Piechowskému devatenáct let. Správně tušil, že se budou Němci snažit skautské hnutí zlikvidovat, a tak se rozhodl přidat k polským jednotkám ve Francii. Poblíž hranic s Maďarskem ho ale chytili a poslali do Osvětimi.

Osvětim byla zprvu pracovním lágrem pro zločince a politické vězně. Úkolem Piechowského a stovek dalších vězňů bylo přestavět Osvětim na vyhlazovací tábor. Pod pohrůžkou smrti tvrdě pracovali déle než dvanáct hodin denně. Po dvou letech a nespočtu zvěrstev, kterých byl svědkem, se Piechowski odhodlal k útěku. Přesněji řečeno kývl na plán přítele a mechanika Eugeniusze Bendery, který měl přístup k německým vozům. Piechowski měl zase přístup k uniformám ve skladu, a tak se dvojice dohodla, že se pokusí o útěk v přestrojení za esesmany.

Brána vyhlazovacího tábora v Osvětimi

FOTO: Profimedia.cz

Bendera a Piechowski se také rozhodli vzít s sebou další dva spoluvězně s tím, že se budou vydávat za čtyřčlenné komando. Pokud by byli chyceni, byli všichni čtyři domluveni, že se raději zastřelí, než aby padli do rukou skutečných esesmanů.

Došli si pro uniformy a samopaly



Jednoho sobotního dopoledne se Piechowski vydal do skladu a zbylí tři muži prolezli za ním otvorem pro uhlí. Piechowski je zavedl do místnosti, kde byly uniformy důstojníků SS a zbraně. Čtveřice se přestrojila a vyzbrojila samopaly a granáty. Pak nastoupila do nejrychlejšího auta v Osvětimi – Steyru 220, který patřil veliteli tábora Rudolfu Hössovi.

Když se steyr i s uprchlíky přiřítil k bráně, zakřičel Piechowski na dozorce německy: „Vstávejte, hlupáci. Otevřete bránu, nebo otevřu já vás“. Ti poslechli a Steyr 220 táborového velitele se čtyřmi nebojácnými vězni uháněl na svobodu. Nacisté nikoho z nich nikdy nedopadli.

Odmítl Řád bílé orlice

Po útěku si Piechowski obstaral falešné dokumenty a pod falešným jménem se nechal zaměstnat na farmě nedaleko města Tczew na severu Polska. Tam se Piechowski dostal do kontaktu s domácím odbojem a přidal se k němu.

Po válce vystudoval vysokou školu v Gdaňsku, ale následně byl komunistickým režimem za účast v odboji uvězněn. Dostal deset let a odseděl si sedm. Po propuštění se živil jako inženýr. Když se komunistický režim v Polsku zhroutil, odmítl Piechowski Řád bílé orlice, tedy nejvyšší polské vyznamenání, s tím, že si ho nezaslouží.