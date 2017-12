Byli jsme neteční. Německá vláda se omluvila obětem teroru v Berlíně a odhalila památník

Německá vláda se omluvila za to, jak nepřipraveně postupovala po teroristickém útoku na vánoční trh v Berlíně. Úřady zároveň v úterý, přesně rok poté, co tuniský žadatel o azyl Anis Amri s ukradeným kamiónem najel na náměstí Breitscheidplatz do lidí a 12 jich zabil, odhalily památník obětem teroristického útoku.