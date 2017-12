„Nevím, jak jsem mohla být tak hloupá a přidat se k Islámskému státu. Zničila jsem si život,“ tvrdí dnes Linda.

Dívka zmizela vloni v létě ze svého domova v saském městečku Pulsnitz nedaleko Budyšína, když krátce předtím konvertovala k islámu. Přes Turecko odjela do Sýrie, kde se stala manželkou jednoho z radikálů.

Linda na snímku krátce před útěkem, v době, kdy jí bylo 15 let.

FOTO: Profimedia.cz

Před televizními kamerami dívka popisovala svůj život v Islámském státě. Po smrti svého manžela žila s ostatními vdovami na nejrůznějších místech Mosulu. Tvrdila, že nikdy nebojovala a stále prosila, aby mohla odjet domů. To bude ale v jejím případě velký problém. Německo nemá s Irákem uzavřenou extradiční dohodu.

Linda na počátku července, když ji vládní vojska zadržela v Mosulu.

FOTO: Profimedia.cz

K jejímu návratu jsou zdrženliví nejen obyvatelé městečka Pulsnitz, ale na rizika upozorňuje také odborník na islám a politolog Heiner Vogel. „V propagandě a náboru Islámského státu hrály ženy velmi významnou roli. Většina z nich dobře věděla, co dělají,“ uvedl. Z reportáže, kterou sledoval, se mu nezdálo, že by Linda byla příliš traumatizovaná, ačkoliv je tak mladá.

Je přesvědčený, že Linda byla pod silným vlivem radikálů Islámského státu a rozhodně se jejich vlivu nezbavila. „Současné dívčino chování je výsledkem chladnokrevné kalkulace. Přesně ví, co má dělat. Potřebuje se dostat zpět domů do Německa a podle toho se chová,“ uvedl odborník pro sever Focus. Je přesvědčen, že v 16 letech dívka věděla, co dělá, a k teroristické organizaci se připojila zcela vědomě. „Každý musí nést zodpovědnost za své činy," uzavřel.

Skeptičtí jsou k jejímu návratu také obyvatelé městečka. „Nevěří, že její odchod byl mladický nerozvážný čin a že se od radikálů dostatečně distancovala,“ uvedla starostka Barbara Lükeová.