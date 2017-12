Video vzbudilo širší pozornost před pár dny, když ho začali probírat uživatelé sociálních sítí, následně se tématu začala věnovat média.

Podle věřících štáb znesvětil římskokatolickou konkatedrálu sv. Mikuláše, což je dominanta Prešova, a další dva menší kostely ve městě.

„Je to katastrofa a hanebnost. Těžko se na to hledají slova,“ řekla televizi Markíza obyvatelka Prešova Františka. „Je to strašné. Fuj, už opravdu nevědí, kde takové věci dělat?“ položila si otázku důchodkyně Tatiana. „Ani nevím, co k tomu říct. Nechápu to,“ dodal Pavol.

Mluvčí košické arcidiecéze Jaroslav Fabian pro deník Korzár řekl, že církev podá trestní oznámení a vyšetřování ponechá na policii.

„Košická arcidiecéze je tímto činem zděšena a odsuzujeme to. S něčím podobným jsme se dosud nesetkali,“ dodal Fabian. Hluboké politování nad tímto činem vyjádřila rovněž Konference biskupů Slovenska (KBS), která ho označila za nepřijatelný a zneklidňující.

Trest za výtržnictví?



Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví, za což je možné uložit trest ve výši šesti měsíců až tří let. Právníci konstatovali, že slovenské právo nezná pojem zneuctění kostela.

Ve většině kostelů v Prešově jsou v současnosti nainstalované bezpečnostní kamery, které chrání památky před zloději. Kamery žádné natáčení porna nezaznamenaly. Policie proto předpokládá, že porno bylo v kostelích natočeno před několika lety, ale až nyní se dostalo na veřejnost.