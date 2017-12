Část budovy letiště včetně vstupní haly a obchodů na Schiphol Plaza u pasové kontroly byla evakuována kvůli muži, který ohrožoval cestující nožem a rozbil okno. Vojenským policistům se ho podařilo zasáhnout a zadržet.

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

„Muž na (letišti) Schiphol byl postřelen vojenskou policií poté, co ohrožoval (ostatní) nožem,” uvedla nizozemská vojenská policie na Twitteru.

Dutch military police say "situation safe" after a man armed with a knife was shot at Schiphol Airport in Amsterdam