Muž s nožem ohrožoval lidi v oblasti obchodů na Schiphol Plaza. Rozbil tam okno. Když byl u kavárny Starbucks, vyběhli proti němu příslušníci nizozemské vojenské policie a stříleli. Podařilo se jim muže zasáhnout a zadržet.

Část budovy letiště včetně vstupní haly a obchodů na Schiphol Plaza u pasové kontroly byla evakuována.

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

„Muž na (letišti) Schiphol byl postřelen vojenskou policií poté, co ohrožoval (ostatní) nožem,” řekl policejní mluvčí Stan Verberkt agentuře Reuters. „Byl zraněn a byla a něj uvalena vazba.” Policie nyní zjišťuje motiv jednání zadrženého.

Jde o 29letého obyvatele Haagu, který je znám úřadům v souvislosti s dalšími případy násilí. Jeho jednání na letišti proto nekvalifikují jako teroristický čin.

Dutch military police say "situation safe" after a man armed with a knife was shot at Schiphol Airport in Amsterdam