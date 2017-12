Tusk v dokumentu, který si připravil pro čtvrteční summit EU, jednoznačně napsal, že otázka povinných kvót se ukázala jako neefektivní přístup výrazně rozdělující státy. Je proto podle něj třeba obnovit vzájemnou důvěru mezi členskými zeměmi.

Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem čelí žalobě, protože se odmítly podílet na programu dvouletého jednorázového přerozdělování žadatelů o azyl. Tento program v září skončil. Andrej Babiš, který bude v roli premiéra poprvé na summitu zastupovat ČR, chce upozorňovat právě na nefunkčnost kvót.

V Evropské unii se nyní diskutuje o reformě celého azylového řešení, které by nahradilo přežitý dublinský systém. Návrh reformy, s nímž přišla Evropská komise loni v květnu, počítá i s trvalým přerozdělovacím mechanismem, jenž by se spouštěl, pokud by některou členskou zemi postihla migrační krize.

Státy toto téma hluboce rozděluje, což koneckonců dokládá i pondělní přípravné jednání diplomatů před čtvrteční diskusí o migraci. Zástupci členských zemí právě téma povinného přerozdělování migrantů probírali přes polovinu své schůzky a bez jednoznačného závěru. Potvrzen zatím nebyl Tuskův dokument, který se tématu věnuje a má sloužit jako podklad pro čtvrteční večerní diskusi premiérů a prezidentů.