Vládní Právo a spravedlnost (PiS) chce k nadcházejícímu stému výročí obnovení samostatnosti Polska potěšit občany mimořádným krokem – má totiž v úmyslu palác zbourat, jelikož ho považuje za symbol éry komunismu.

Tato stále ve Varšavě nejvyšší – 237metrová – budova o 42 pat­rech připomíná stylem sedm charakteristických moskevských stalinských mrakodrapů, byla totiž darem někdejšího Sovětského svazu polskému lidu a zcela zničené Varšavě, kterou nacisté za druhé světové války téměř srovnali se zemí.

Palác vědy a kultury ve Varšavě

FOTO: Profimedia.cz

„Už čtyřicet let sním o tom, aby tato relikvie komunismu zmizela z centra polské metropole,“ prohlásil ministr financí a rozvoje Mateusz Morawiecki (49) ještě před tím, než se stal novým polským premiérem. Podobně se vyjádřil i vicepremiér a ministr kultury Piotr Glinski s tím, že „těch, kteří uvažují stejně jako on, je ve vládě podstatně více“.

Palác vědy a kultury ve Varšavě

FOTO: Profimedia.cz

Zatím stále chráněná památka

Od slov rovnou k činům sliboval přejít náměstek ministra obrany Bartosz Kownacki, který se nechal slyšet, že „pro armádu nebude žádný problém vyhodit Palác vědy a kultury do vzduchu“. Polští vojáci by podle něj demolici uvítali jako „vynikající cvičení“.

Pohled na Varšavu z Paláce vědy a kultury

FOTO: Profimedia.cz

Palác, který v letech 1952–56 stavělo kolem 3,5 tisíce sovětských dělníků a techniků, z nichž šestnáct přitom zahynulo, má 3300 místností. Přestože tedy někteří činitelé považují budovu za symbol nesvobody země z poválečných časů, v únoru 2007 získal celý objekt status památkově chráněného monumentu.

Palác vědy a kultury navrhl ve stylu areálu Moskevské státní univerzity architekt Lev Rudněv Vzhledem připomíná stalinské moskevské mrakodrapy zvané „Sedm sester“ Podle názoru architekta Marcina Garbického má objekt podstatně větší hodnotu než 95 procent současných staveb V jeho prostorách sídlí Polská akademie věd, dvě prestižní vysoké školy, oblíbené centrum mládeže, jsou tam čtyři kina, dvě divadla i muzea, několik vyhlášených restaurací a kaváren Nechybějí ani největší polský kongresový sál pro více než tři tisíce lidí, bazén i desítky různých menších kulturních a vědeckých institucí

„V Polsku je nyní taková doba, že vládnoucí PiS by si bez problémů dokázala odhlasovat zákon, který by z této historické budovy udělal stavbu zcela běžnou, jež by se pak dala snadno zbourat,“ upozornil v minulých dnech psycholog Wojciech Eichelberger. Problém je ale podle něho v tom, proč by měli dostat Poláci ke stému výročí samostatnosti země jako dárek odstřel budovy v srdci vlastního hlavního města, když Palác vědy a kultury desetiletí přináší lidem užitek.

„Je symbolem historie. Nelehké, ale naší vlastní, polské. Ať se nám to líbí, nebo ne, jako národ jsme byli půl století namočeni v komunismu, a jedna obrovská demolice na tom sotva něco změní. Navíc lidé nyní nebrání palác proto, že ho postavili komunisté, ale proto, že je jedním z hlavních symbolů města, ve kterém žijí, a je navíc užitečný,“ zdůraznil Eichelberger.

„Nejdříve si PiS vymyslelo protipolský ústavní soud, potom protipolské soudce, média, opozici a nyní přišel na řadu antipolský mrakodrap. Čím větší je potřeba mobilizovat přívržence strany k radikálním krokům, tím větší hysterie vládne,“ upozornil časopis Newsweek-Polska.