Několik desítek tisíc lidí se 24. července 2010 pokoušelo dostat se do areálu bývalého nákladového nádraží, kde se Loveparade konala. Na místo však vedla jen jedna přístupová cesta podzemními tunely.

Kvůli obrovskému množství lidí, kteří ve stejnou dobu na místo směřovali, se vytvořila tlačenice. Když pak po pádu lidí na schodišti propukla v davu panika, za oběť jí padlo 21 lidí ve věku 17 až 38 let. [celá zpráva]

Předsedající soudce Mario Plein

FOTO: Reuters

Vyšetřování trvalo několik let. Téměř stovka policistů během něho vyslechla 3409 svědků a prověřila zhruba 1000 hodin záznamů z kamer a mobilních telefonů. V únoru 2014 obžalovalo státní zastupitelství deset lidí ze zabití z nedbalosti a z ublížení na zdraví z nedbalosti. [celá zpráva] Hrozí jim až pět let vězení.

Všichni popírají vinu, uvedla agentura Reuters.

Podcenili přípravu



Čtyři zaměstnanci pořadatelské agentury podle prokuratury při plánování podcenili přípravu bezpečnostních opatření. Šest pracovníků radnice se zase podle obžaloby provinilo tím, že schválilo uspořádání akce, přestože v plánu byly závažné bezpečnostní nedostatky.

Pieta za oběti tragédie během Loveparade v Duisburgu (snímek z roku 2010)

FOTO: Martin Meissner, ČTK/AP

K soudu se případ po procesních peripetiích dostal až po více než sedmi letech. Účastní se ho mimo jiné několik státních zástupců, kolem 30 právníků na straně obhajoby a 35 právníků zastupujících oběti. Bylo mezi nimi osm cizinců ze Španělska, Itálie, Nizozemska, Austrálie, Bosny a Číny.

Proces, na který soud zatím vyčlenil 111 jednacích dní do konce příštího roku, se uskuteční pod časovým tlakem. Kdyby totiž do července 2020 nepadl rozsudek v první instanci, byly by dané trestné činy promlčeny.