Muže odhalila policie 31. května při kontrole na dálničním odpočívadle u Siegburgu v Severním Porýní-Vestfálsku. Drogy měl ukryté v nádrži vypůjčené škodovky. Byl mezi nimi amfetamin.

Kvůli množství drog byl případ předán soudu vyšší instance v Bonnu.

Muž nejprve vinu popíral, protože mu však hrozily více než čtyři roky vězení a vědělo se, že byl za šíření drog trestán už ve své vlasti, změnil jeho obhájce taktiku.

Nakonec Čech přiznal, že drogy převážel. Auto na cestu do Nizozemska si prý půjčil v Praze, podle něj však drogy z Nizozemska do Spolkové republiky nepašoval on, ale jeho komplicové. Sám je jen přebral. Za cestu do Čech s drogami měl údajně dostat odměnu 500 eur (zhruba 13 tisíc korun).

Vyšetřovatelům se nepodařilo prokázat, že by drogy převezl přes hranice on, za což by mu hrozil vyšší trest. A do trestu se promítlo i to, že už byl půl roku ve vazbě.