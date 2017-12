Výstava, kterou dánská umělecká skupiny The Other Eye of a Tiger instalovala v Berlíně, již vyprovokovala k reakci francouzskou ambasádu v Německu. Ta uvedla, že je „konsternována a hluboce šokována“.

Mezi mučedníky je například uváděn vůdce skupiny, která zaútočila 11. září 2001 v USA Muhammad Atta, či Omar Ismail Mostefai, jenž stál za masakrem v pařížském klubu Bataclan.

„Přestože bereme v potaz svobodu uměleckého vyjádření, ostře odsuzujeme zaměňování mučednictví a terorismu,“ cituje německá mutace serveru Local vyjádření francouzské ambasády v Berlíně.

Dánští umělci, z nichž nikdo není potomkem přistěhovalců z muslimských zemí, kritiku odmítají. Tvrdí, že jen ukazují, v jak širokém spektru je pojem mučedník užíván. „Všichni mučedníci v naší umělecké práci byli označeni za mučedníky, buď státem, náboženskou komunitou nebo organizací, nikoliv samotnými umělci,“ hájí se skupina The Other Eye of a Tiger.

Po boku Johanky z Arku a Luthera Kinga



Kromě zmíněných teroristů, československého studenta Jana Palacha, jenž se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci, a řeckého filozofa Sokrata, jsou na výstavě vyobrazeny další výrazné postavy historie. Například francouzská vojevůdkyně a mučednice Johanka z Arku nebo americký bojovník za práva černošské menšiny Martin Luther King.

Berlínské úřady se od výstavy distancovaly a zdůraznily, že se s jejím pojetím neztotožňují a ani ji nijak finančně nepodpořily. Podobnou kontroverzi skupina The Other Eye of a Tiger vzbudila už svou předchozí instalací výstavy Mučedníci v roce 2016 v Kodani.