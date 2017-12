Polovina Britů chce nové referendum o brexitu

Brexit nadále dělí britskou společnost a polovina Britů by stále chtěla vypsání druhého referenda o bytí či nebytí v Evropské unii. Vyplynulo to z průzkumu pro nedělník Mail on Sunday. V neděli také na veřejnosti vystoupil bývalý britský premiér Tony Blair a vyzval, aby byl brexit odvolán, protože pro něj není možné vyjednat příznivé podmínky a argumenty jeho zastánců v referendu se ukázaly být nepravdivé.