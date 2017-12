Vraťte se dobrovolně domů. Německo bude migrantům připlácet za odchod

Motivovat odmítnuté žadatele o azyl se bude snažit německá vláda. Pro migranty chystá další finanční bonus za to, když se dobrovolně vrátí do své původní vlasti. Do konce února příštího roku budou moci rodiny i jednotlivci získat nad rámec současné dávky příspěvek na pořízení bydlení nebo vybavení. Informoval o tom v neděli Bild am Sonntag.