Pasečnik povede samozvanou republiku až do voleb. Po nástupu do funkce slíbil podle agentury Unian dodržování minských dohod o příměří a zmínil, že nebude bránit výměně zajatců s Ukrajinou: „Rezignace Igora (Plotnického) nijak nedopadne na proces výměny válečných zajatců. Tento proces pokračuje. V pondělí dostanu jejich seznam ke schválení.“

Podle ukrajinského serveru Myrotvorec, jenž zveřejnil mj. jména novinářů, kteří navštívili separatistické samozvané republiky, se Pasečnik narodil v roce 1970.

Pracoval v ukrajinské tajné službě SBU a dosáhl hodnosti podplukovníka. Působil v oddělení bojujícím v Luhanské oblasti s pašeráky. Bývalý proevropský prezident Viktor Juščenko ho v roce 2007 vyznamenal, když se mu podařilo u přechodu do Ruska Izvaryne zabavit peníze a zboží za dva milióny dolarů.

Nový šéf luhanských separatistů Leonid Pasečnik

FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

Podle ukrajinských aktivistů Pasečnika naverbovala ruská tajná služba FSB ještě před rokem 2006 a úspěšný zátah mu měl pomoci proniknout do vyššího vedení SBU.

Po vyhlášení samozvané LNR v roce 2014 byl Pasečnik zapleten do řady akcí zavánějících korupcí. Mimo jiné nakoupil za vysoké ceny v Rusku potraviny. Zapojen byl i do pašování uhlí a paliv a zřejmě i do černých obchodů se zbraněmi.

Převratem vyvrcholil boj mezi frakcemi separatistů

Ke změně ve vedení došlo po týdnu chaosu, kdy se vzbouřil ministr vnitra Igor Kornět. Plotnickij ho v pondělí odvolal pro podezření ze spáchání trestného činu. Kornět odmítl odstoupit a zabarikádoval se v budově ministerstva, kterou střežili jeho muži. Tvrdil, že v zemi řádí příznivci Kyjeva a on se je snaží zastavit. [celá zpráva]

V půlce týdne do Luhansku dorazily jednotky ze samozvané Doněcké lidové republiky bez distinkcí. Podle ukrajinských zdrojů ale přijeli i ruští vojáci včetně členů vojenské rozvědky GRU a příslušníků speciálních sil ministerstva vnitra. Podle ukrajinských zdrojů Moskva údajně stála za Kornětem, ale oficiálně se k boji mezi separatisty nijak nevyjádřila, i když separatisty podporuje.

Igor Plotnickij

FOTO: Maxim Shemetov, Reuters

Plotnickij, který řekl, že čelí puči, minulý týden uprchl do Ruska. Viděn byl 23. listopadu na moskevském letišti.

Na pátečním zasedání přijalo vedení separatistů jeho rezignační dopis. [celá zpráva]

Odstoupení bylo zdůvodněno „zdravotními problémy“, které souvisely s válečnými zraněními. Ta ale neutrpěl na frontě, nýbrž při loňském pokusu o atentát, z něhož podezříval luhanskou tajnou službu.

Centrum Luhansku kontrolují ozbrojení muži.

FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

O víkendu se situace ve městě uklidnila, množství ozbrojených mužů pokleslo, uvedla Zvláštní monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která dohlíží na dodržování příměří na východě Ukrajiny.

Ukrajinské síly osvobodily Travneve

Během krize ve vedení separatistů se ukrajinským silám podařilo dobýt vesnici Travneve v Luhanské oblasti. Probíhaly tam minulý týden jedny z nejtvrdších bojů v jinak celkem klidném podzimu. Vyvrcholily 23. listopadu.

Ukrajinští vojáci hlídkují v Travneve.

FOTO: Reuters

„V bojích o obec Krymské ukrajinští vojáci zabili čtyři okupanty a pět dalších jich zranili. Naneštěstí čtyři z našich hrdinů padli a dva byli zraněni,“ uvedla agentura Unian s odvoláním na tiskové středisko operace ATO proti separatistům.

Ukrajinští vojáci u Travneve

FOTO: Reuters