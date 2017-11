„SPD si je velmi dobře vědoma své zodpovědnosti za Německo, ale zvláště za Evropu,” uvedl na odpolední tiskové konferenci v Berlíně šéf sociálních demokratů Martin Schulz. Zdůraznil, že jeho strana samozřejmě přijme nabídku prezidenta Steinmeiera k dalším rozhovorům. První schůzka Merkelové, Schulze a šéfa CSU Horsta Seehofera u hlavy státu se uskuteční příští týden.

Schulz však chce každý další krok projednat ve vedení strany i v poslanecké frakci. Případné vyjednávání o velké koalici podmínil souhlasem straníků.

Schulz po prohře obnovení velké koalice odmítal, nyní ji ale nevylučuje. Ještě po selhání rozhovorů mezi CDU/CSU, Zelenými a FDP sociální demokraté zopakovali, že do vlády nepůjdou.

Generální tajemník SPD Hubertus Heil už v pátek ráno řekl, že by SPD „neměla říkat ne jednáním", neupřesnil ale, zda by měla SPD vstoupit do další velké koalice nebo s kým by se mělo jednat, uvedla SPD.

Jasné ale je, že nepůjde o jednání o podpoře menšinové vlády, o němž původně SPD uvažovala.

Angela Merkelová řekla, že před nestabilní menšinovou vládou upřednostňuje předčasné volby.