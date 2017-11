Teoreticky by CDU/CSU mohla vytvořit koalici se sociálnědemokratickou SPD, se kterou dosud vládla. Po volebním neúspěchu ale SPD hned vyloučila pokračování velké koalice. A po selhání rozhovorů o vytvoření vlády CDU/CSU, FDP a Zelených to zopakovala.

„Situace pro SPD se nezmění v důsledku kolapsu o koaličním jednání,“ řekl v noci na pondělí tajemník SPD Ralf Stegner. Strana si je vědoma, že spolupráce s křesťanskou unií ji oslabuje.

Jeho slova potvrdil další tajemník strany Thorsten Schäfer-Gumbel, který dodal, že SPD není „rezervní kolo naklánějícího se vozu Angely Merkelové“.

Menšinová vláda



Deutsche Welle považuje za nepravděpodobnou i menšinovou vládu. Ta nikdy ještě v Německu nevládla. Černožluté koalici tvořené sesterskými stranami CDU a CSU se svobodnými by chybělo 29 poslanců, a spojení CDU/CSU se Zelenými dokonce 42. Druhou by sice mohla podporovat SPD, jenomže ta už řekla, že to neudělá.

Podle německé ústavy bude scénář následující: Prezident navrhne někoho na místo kancléře, tato osoba se jím stane, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů členů Bundestagu. Pokud se to nestane, koná se ještě druhé kolo, kdy má parlament čtrnáct dní na dohodu na jméně kancléře. Počet navrhovaných není omezen.

Pokud není nikdo zvolen, koná se třetí kolo, kde už stačí pro zvolení kancléře prostá většina přítomných. Prezident jej může jmenovat, nebo může rozpustit parlament a vypsat nové volby, které se konají do šedesáti dnů.

Nejisté předčasné volby

V tuto chvíli je předčasné spekulovat, zda mohou předčasné volby na neobvykle rozdrobené německé politické scéně přinést řešení. Stávající krize CDU/CSU příliš nepomůže, takže jen těžko posílí. Zda se tak rychle vzpamatuje SPD, také není jasné. Naopak je možné, že Zelení a možná i Levice se nemusejí dostat do parlamentu.

Není ale jasné, jaká bude pozice FDP, která se rozhodla dál nejednat, a položila tak vznikající koalici. Rázný přístup jí může případně přinést podporu některých příznivců Alternativy pro Německo, která se po volebním úspěchu dostala do krize, když ji opustila její předsedkyně Frauke Petryová.