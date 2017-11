„Na jedná straně máte Kosovo, kde byla garance OSN, ale tato záruka nebyla naplněna, a na druhé straně Krym, kde se uskutečnilo referendum,“ řekl Zeman. „To je dvojí standard, což je špatně,“ dodal.

Agentura TASS v této souvislosti připomněla, že Zeman dříve několikrát prohlásil, že OSN opakovaně garantovala autonomii Kosova v rámci bývalé Jugoslávie, ale mezinárodní společenství pak umožnilo Jugoslávii bombardovat.

Nejsem sám, ostatní ale mlčí



Zeman dodal, že i když je jediný politik, který se takto vyjádřil, neznamená to, že jiní takové názory nemají. Je přesvědčen, „že jim (jen) chybí odvaha veřejně vyjádřit (své názory)“.

TASS také zmiňuje, že Zeman na otázku ukrajinského zástupce Bloku Petra Porošenka v Radě Evropy řekl, že Krym je fait accompli, tedy hotová věc. [celá zpráva]

Zeman poté na půdě Rady Evropy navrhl, aby Rusko anexi Krymu Ukrajině kompenzovalo přímou platbou nebo dodávkami plynu a ropy. To ostře odsoudili ukrajinští představitelé. Nelíbilo se to však ani Moskvě, která je přesvědčena, že připojení Krymu je legální, a tudíž není za co platit

Český prezident poskytl TASSu rozhovor před svou návštěvou Ruska, která se bude konat od 20. do 24. listopadu. Očekává se, že 21. listopadu bude jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.