Kámen bez jediného kazu s názvem The Art of de Grisogono váží 163,41 karátu a je zavěšen na náhrdelníku ze smaragdů a menších diamantů, uvedla agentura AFP.

Šperk je navržen tak, že lze diamant vyjmout a umístit do jiného klenotu. „Jsou to vlastně dva šperky," uvedl Faváz Gruosi, zakladatel klenotnictví, které kámen zpracovalo. „Jako by 'královna' čili diamant stála sama za sebe, ale zároveň ji obklopuje exkluzivní róba," dodal.

V surovém stavu vážil kámen 404,2 karátů a byl vytěžen v roce 2016 v Angole.