Policie zveřejnila rozmazaný snímek tmavovlasého muže s mobilním telefonem, který může mít s krádeží spojitost. Drahokamy zmizely zřejmě během doby ve středu 8. listopadu večer, kdy vlak stál v londýnské stanici Euston.

Policisté by chtěli muže z fotografie vyslechnout. „Rád bych rovněž vyslechl kohokoli, kdo byl ve vlaku v době, kdy stál v Eustonu, a kdo mohl spatřit podezřele se chovajícího muže,” prohlásil podle agentury Reuters detektiv Nick Thompson z britské dopravní policie.

Pětatřicetiletý obchodník více než čtyři desítky drahokamů uložil do velkého černého kufru a v Londýně s ním nasedl do vlaku mířícího do Birminghamu. Kufr uložil na stojan nad hlavou. Že velecenné zavazadlo zmizelo, si všiml až ve městě Rugby před Birminghamem, tedy poté, co vlak ujel zhruba 130 kilometrů.