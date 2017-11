„Analýzy prokázaly, že obžalovanému Husajnovi K. je 25 let,“ prohlásila před soudem vědkyně a soudní znalkyně Ursula Wittwerová-Backofenová. Podrobně poté popsala metody zkoumání a závěry, k nimž vědci došli.

Vědci využili mimo jiné dokonce zubu, který lékař musel Afghánci vytrhnout a policisté ho nalezli schovaný v jeho bytě. V 18 letech mají podle Wittwerové-Backofenové všechny zuby vytvořené kořeny a podle jejich změn lze vypočítat věk. Výsledky testu kořene zubu dokazují, že Husajnovi je 25,8 roku tvrdí, Wittwerová-Backofenová.

Kromě toho odborníci určili věk podle rentgenových snímků nedominantní ruky. Zhodnocuje se stav osifikace, případné vznikající abnormality a šíře epifyzárních štěrbin.

Tvrdil, že mu bylo 16



Soud testy nařídil proto, že musí rozhodnout, zda bude Husajna K. soudit jako mladistvého či nikoli. Muž po zadržení loni v prosinci tvrdil, že mu bylo v době činu 16 let. Už první posudky na základě lékařské prohlídky prokázaly, že je starší, než uvedl ve své žádosti o azyl. Výsledky forenzního šetření domněnky potvrdily.

Husajnovi tak hrozí za spáchaný čin trest nejvyšší, a to doživotí. Rozsudek by měl padnout zřejmě na začátku příštího roku. Soud chce ještě vyslechnout další experty a svědky.

Pochybení Řeků



Afghánec přišel podle údajů německých úřadů do země bez dokladů v listopadu 2015. Před soudem připustil, že německým úřadům o svém věku lhal. „Bylo mi 18 let, ale věděl jsem, že s nezletilými se lépe zachází a mohou žít v domově pro mládež. Tak jsem řekl, že je mi 16 let,“ uvedl.

Německé úřady tehdy ale nevěděly, že ho řecký soud poslal na deset let do vězení za těžké ublížení na zdraví, když na ostrově Korfu shodil 20letou ženu z útesu.

Loni v říjnu pak přepadl mladou ženu, která se v noci na kole sama vracela ze studentského večírku, a znásilnil ji. Dívku v bezvědomí hodil do místní řeky Dreisam, kde ji utonulou našla následujícího rána běžkyně. „Pokud by pachatel nehodil oběť do řeky, Maria L. by ještě dnes žila,“ konstatoval u soudu státní zástupce Eckart Berger.