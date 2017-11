„Pokud se podíváme na rostoucí schopnosti zemí, jako jsou Rusko a Čína, s celosvětovým dosahem, je zcela zřejmé, že námořní komunikace musejí být chráněny,” uvedl generál v rozhovoru.

„Sledujeme zvýšenou ruskou námořní aktivitu v Arktidě, v severním Atlantiku. Také si uvědomujeme, že s každou příští krizí budou (americké) posily pro Evropu a volné cesty pro evropskou bezpečnost životně důležité,” dodal Pavel.

Nová strategická základna by měla být umístěna v některé ze spojeneckých zemí a zajistit, aby námořní cesty z USA do Evropy byly chráněny před nepřátelskými ponorkami.

Pokud by byl plán schválen, šlo by o první významnější posílení kapacit NATO po dvou desetiletích, poznamenal Reuters.

Potenciální hrozba z Ruska



Pavel označil Rusko za „potenciální hrozbu”. Západ znepokojily mohutné vojenské manévry, které Rusko podniklo v září u hranic s Lotyšskem. Po ruské anexi Krymu v roce 2014 se NATO snaží uklidnit své pobaltské členy tím, že posílá vojáky do Pobaltí, Polska a na pobřeží Černého moře. Také organizuje více vojenských cvičení. Spojené státy rovněž opět posilují své jednotky v Evropě, které postupně stahovaly po konci studené války.

Pavel upozornil, že zvyšování výdajů na obranu, které nové projekty přinášejí, nemůže být překážkou. „Musíme prostě pochopit, že pokud toho chceme udělat víc, pak to bude mít dopad na zdroje,” řekl. „Můžeme to nazvat modernizací, můžeme to nazvat adaptací. Jednoduše se musíme přizpůsobit nové realitě,” dodal.