Odvolaný katalánský premiér odjel do Belgie, stále se spekuluje o azylu

Katalánský premiér zbavený úřadu Carles Puigdemont se v pondělí vydal do Belgie. Potvrdil to právník, jehož služby si Puigdemont v Belgii objednal. Některá média už v pondělí odpoledne spekulovala, že by odvolaný premiér mohl v belgickém království žádat o azyl.