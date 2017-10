„Dnes mám pro vás zdrcující zprávu. Tři vojáci zahynuli při nehodě u Raseborgu,“ oznámil generál Jarmo Lindberg. „Cítím smutek,“ napsal na Twitter finský ministr obrany Jussi Niinisto. Při nehodě zahynuli příslušníci námořní pěchoty, kteří se účastnili manévrů.

Vojenské vozidlo bylo při srážce zcela zničeno.

FOTO: Lehtikuva, Reuters

„Osobní vlak z Karisu do Hana se srazil s vozidlem na přejezdu,“ potvrdil nehodu mluvčí drah Reima Roisko.

Four people have been killed in a train crash in #Finland #Raseborg https://t.co/Tzj4Ux5Wsb