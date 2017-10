Černě zbarvená mláďata zachytila fotopast v oblasti Durynska určené jako zóna pro volné rozmnožování a pohyb vlků. Na snímku zveřejněném německými médii jsou patrné jen oči ve tmě s rozmazaným štěnětem v popředí. Jak úřady původ štěňat znají, zprávy nezmiňují. Dočíst se lze jen to, že labrador sehrál roli otce.

German wolf management authority wants to put down six wolf-labrador dogs, sparking an outcry from puppy lovers https://t.co/vNqMiT1tXe pic.twitter.com/ssFaCMxwlp