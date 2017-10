V meziročním srovnání se v září snížil příliv migrantů do Itálie přes Středozemní moře o dvě třetiny na 5600. Ve srovnání s letošním srpnem byl ale zaznamenán mírný nárůst, protože se do Itálie dostávají lidé netradičně z Turecka, Tuniska či Alžírska.

Spolupráce s Libyí funguje



Naopak výrazný pokles je zaznamenán z Libye, jejíž pobřežní stráže již účinně spolupracují s EU na detekci a zadržování migrantů v člunech.

Ve srovnání prvních tří čtvrtletí letošního a loňského roku klesl příliv migrantů do Itálie přes centrální část Středozemního moře letos na 104 800. To je o 21 procent méně. Většinou jsou to běženci z Nigérie, Pobřeží slonoviny a Guineje.

Opačný trend ve Španělsku



Naopak o polovinu stouplo meziročně za prvního tři čtvrtě roku množství lidí mířících do EU přes západní Středomoří do Španělska, a to na 14 800. Většina imigrantů je z Maroka, Pobřeží slonoviny a Alžírska.

Ve východním Středomoří přišlo do Řecka za první tři čtvrtletí 27 400 migrantů, tedy o 84 procent méně než za stejné období loni. V září se do Řecka dostalo 5750 běženců, což bylo o pětinu více než v srpnu. Většinou jde o osoby původem ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu.