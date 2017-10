Irská vláda varovala, že v následujících hodinách může zemi zasáhnout nejničivější tropická bouře od příchodu hurikánu Debbie z roku 1961. Rychlost vichru, který Ophelii doprovází v současnosti, přesahuje sto kilometrů v hodině.

Irská policie vyzvala motoristy a cyklisty, aby vůbec nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. Lidé by se podle ní neměli raději vydávat k pobřeží, protože to může být nebezpečné. Poryvy větru mohou dosáhnout až rychlosti 150 kilometrů v hodině. Krom komplikací v dopravě a výpadkům dodávek elektřiny hrozí také bleskové povodně.

Ptáci ve městě Cork před příchodem bouře odlétají do bezpečí.

Někteří odborníci dokonce podle deníku The Guardian hovoří o bezprecedentní bouři. Školy napříč celou zemí zůstaly zavřené a ochromena bude nejspíš také letecká doprava.

Postup bouře Ophelia podle předpokladu amerického Národního centra pro hurikány

FOTO: National hurricane center/Meteopress

Irská vláda už dříve vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti v několika okresech na západě země. Vláda uvedla do pohotovosti armádu. Ophelia se předtím přehnala Atlantikem jako hurikán, cestou k evropskému pobřeží ale zeslabila na bouři.