Třetí je podle předběžných výsledků Sociálnědemokratická strana (SPÖ), která získala podporu 26,7 procenta hlasujících. Volební účast vzrostla oproti předchozím volbám ze 75 na 80 procent.

Pokud by rakouští sociální demokraté skončili na třetím místě, jak naznačuje předběžný výsledek, stalo by se tak poprvé od druhé světové války. Do Národní rady se ještě dostali s pětiprocentním ziskem liberálové (NEOS) a Kandidátka Petera Pilze, které předběžný výsledek přisuzuje zisk 4,1 procenta hlasů.

Konečnými výsledky ale ještě mohou zamíchat korespondenční hlasy, které budou sečteny až příští týden. Oficiální konečný výsledek má být oznámen ve čtvrtek.

Překvapivý boj o druhé místo



Vítězství lidovců jednatřicetiletého Kurze, který by se mohl stát nejmladším šéfem vlády v Evropě, se očekávalo. Překvapením ale byla dlouhá nejistota o druhé místo, odhady totiž střídavě uváděly jako druhé sociální demokraty i svobodné.

Kancléř Kern už předem ohlašoval, že jeho sociální demokraté odejdou do opozice, pokud neobhájí prvenství. Po deseti letech by tak vládu velké koalice mohla opět nahradit pravicová koalice lidovců a Svobodné strany Heinze-Christiana Stracheho.

Příznivci rakouských Svobodných

FOTO: Matthias Schrader, ČTK/AP

Příští koalici už zcela jistě nesestaví lidovci a sociální demokraté. Předčasné volby se totiž konaly z Kurzovy iniciativy, který v květnu konstatoval, že další spolupráce v rámci velké koalice není možná. Pozorovatelé očekávají vznik koalice lidovců a Stracheho pravicově populistické FPÖ. Jeho příchod do volební místnosti poznamenal incident, při němž jakýsi muž směrem k šéfovi nacionalistů volal nacistický pozdrav "Heil Hitler, Heinzi-Christiane".

Dosavadní rakouský kancléř, sociální demokrat Christian Kern

FOTO: Ronald Zak, ČTK/AP