Dvaapadesátiletý Goldsmith je bratr matky vévodkyně Kate a britská média ho pro jeho aféry někdy označují za černou ovci rodiny.

Manželé se podle britského tisku v noci vraceli vozem taxi ze soukromého klubu a Julie-Ann Goldsmithová byla nalezena zraněná před jejich londýnským domem. Pár se podle serveru listu Daily Mail pohádal kvůli Goldsmithově závislosti na kokainu.

„Křičel na ni a ona mu dala facku, až mu spadly brýle. Začali s tím, když se pokoušeli odemknout dveře. On se pak otočil a levou pěstí ji zasáhl do obličeje. Ona spadla a narazila hlavou o dlažbu,” řekl taxikář, který pár k domu přivezl. Podle listu The Sun žena po úderu upadla do bezvědomí.

Manželka prý hádku začala stížností, že muže neviděla týden, zatímco on si užíval drog s přáteli. „Myslíš si, že jsem hloupá?” hádala se podle taxikáře žena, načež Goldsmith na ni začal křičet, že je „děvka”.

„Byli hrubí i na mě, chlubili se, že za taxíky dají denně 100 liber (2 900 Kč). Dovezl jsem je k domu, vystoupili a on mi zaplatil. Když došli ke dveřím, tak to začalo,” vypověděl taxikář. Goldsmithová byla po hádce ošetřena v nemocnici a už byla propuštěna.

Goldsmith si svou nynější ženu vzal v roce 2012, předtím byl ženatý třikrát.