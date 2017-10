V současnosti se hurikán nachází v blízkosti Azorských ostrovů, což je neobvyklé, hurikány v Atlantiku většinou vznikají mnohem západněji. Doprovázejí ho větry o rychlosti 139 km/h, v nárazech až 167 km/h.

„Ophelia postupuje rychlostí 6 km/h k severovýchodu a v nejbližších hodinách bude dále zesilovat. Minimálně do pátečního rána se bude totiž pohybovat nad oblastí Atlantiku, kde teplota povrchu vody překračuje 26 stupňů Celsia. Tato teplota mořské vody se bere jako limit vzniku tropických cyklón a lze tedy předpokládat, že hurikán Ophelia bude i nadále získávat dostatek energie z povrchu Atlantiku. Předpokládá se, že v nejbližších 48 hodinách bude udržovat současný směr postupu,“ uvedl na webu Infomet meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavel Borovička. Nárazy větru by podle předpovědi mohly zesílit až na 185 km/h.

Na cestě k Irsku bude slábnout



Azory by měl hurikán zasáhnout v sobotu, nejvíce má zasáhnout východní ostrovy Săo Miguel a Santa Maria. V průběhu neděle by pak měl dál postupovat na severovýchod podél pobřeží Portugalska a Španělska směrem k Irsku a Britským ostrovům. To už by ale vzhledem ke klesající teplotě mořské vody pod sebou měl slábnout a postupně se transformovat na mimotropickou tlakovou níži, nicméně síla větru by se stále mohla blížit hurikánu.

Hurikán Ophelia se netradičně zformoval ve východním Atlantiku. Zdroj: NOAA

Evropská pevnina se s následky řádění hurikánu potýkala zejména v roce 2005. Hurikán Vince, který měl podobnou trasu jako Ophelia, udeřil na Pyrenejský poloostrov, ale rychle zeslábl. Další hurikán Gordon naproti tomu přišel od západu a s větry dosahujícími v nárazech až 180 km/h způsobil značné škody nejdříve v Galicii a následně i v Irsku.

Česko je v bezpečí



Deset hurikánů jako letos se v Atlantiku vytvořilo zatím jen třikrát v zaznamenané historii, naposledy v roce 1893, uvedla americká média. Mezi nejničivější letos patřily zejména hurikány Harvey, Irma, Maria a Nate. Pozůstatky hurikánů Maria a Lee ovlivnily počasí i v České republice.

Ophelia by nicméně na počasí u nás vliv mít neměla vzhledem k tomu, že Česko se v současnosti nachází v rozsáhlé tlakové výši, která má svůj střed nad jižní Evropou a přinesla konečně babí léto.