„Obrázek, který jsme přednedávnem umístili na Facebook, se minul zamýšleným cílem zastupovat ženy různé barvy pleti. Hluboce litujeme pohoršení, jež vyvolal,“ uvedla společnost Dove na vysvětlenou.

Dove zřejmě chtěla sdělit, že jsou jeho výrobky vhodné pro všechny barvy pleti.

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ