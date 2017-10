„Vláda se postará o to, aby vyhlášení nezávislosti k ničemu nevedlo,” řekl dále Rajoy v rozhovoru pro španělský deník El País.

Na otázku, zda počítá s užitím článku 155 španělské ústavy, který národnímu parlamentu umožňuje zasahovat do chodu autonomního regionu, Rajoy odpověděl: „Nevylučuji jakoukoli variantu v mezích zákona... V ideálním případě se obejdeme bez krajních řešení, ale to by se stav věcí musel změnit.” Agentura Reuters připomíná, že na základě článku 155 může premiér katalánský parlament rozpustit a vypsat v regionu nové volby.

Španělský premiér také uvedl, že policejní posily, jež byly do regionu nasazeny před referendem, v Katalánsku zůstanou, dokud se krize nevyřeší. Předčasné národní volby vyloučil. V řešení krize si nepřeje účast žádného prostředníka.

O jednostranném vyhlášení nezávislosti se spekuluje od oznámení výsledků referenda, ve kterém se podle katalánské vlády 90 procent z 2,3 milionu hlasů vyslovilo pro odtržení od Španělska. Přitom účast činila 43 procent.