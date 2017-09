Vasiljković je viněn především z odpovědnosti za mučení, špatné zacházení a zabíjení zajatých chorvatských vojáků a policistů. Nejprve v červnu a červenci 1991 v Kninu, který byl metropolí samozvané Republiky srbská Krajina (RSK), a posléze v únoru 1993 u Benkovace.

K tíži mu prokuratura rovněž dává účast na plánování útoku na město Glina v červenci 1991, při kterém přišli o život civilisté a při němž byl drancován a ničen majetek.

Dragan Vasiljković je viněn především z odpovědnosti za mučení, špatné zacházení a zabíjení zajatých chorvatských vojáků a policistů.

FOTO: ČTK/AP

V Austrálii trénoval golf

Proces začal až loni v září. Vasiljković má australské občanství a Austrálie ho vydala Chorvatsku k trestnímu stíhání až v červenci 2015. Stalo se tak po právní bitvě kolem extradice, jež trvala deset let, během nichž byl kapitán Dragan převážně ve vydávací vazbě.

Vasiljković se narodil v prosinci 1954 v Srbsku a do Austrálie odešel, když mu bylo 15 let. V roce 1991 se na Balkán vrátil, aby se ujal výcviku srbských povstalců, kteří se se zbraněmi v rukou vzbouřili proti jednostrannému odtržení Chorvatska od Jugoslávie. Po válce žil v australském Perthu pod jménem Daniel Snedden a do svého zatčení pracoval jako trenér golfu.