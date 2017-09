Přesto novinářům, kteří se ho ptali, kolik hlasů dostane SPD, řekl: „Dost na to, abych se stal kancléřem.” V předvolebních průzkumech ale sociální demokracie s podporou kolem 22 procent ztrácela zhruba 14 procentních bodů na CDU/CSU. Že to s jeho stranou nevypadá dobře, uznal ve volební místnosti ve středoněmeckém Goslaru i sociálnědemokratický ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

Martin Schulz odevzdává hlas v něměckých volbách.

FOTO: Thilo Schmuelgen, Reuters

Krátce po otevření volebních místností v osm ráno svůj hlas odevzdali předsedové menších stran, které usilují o vstup do parlamentu, Christian Lindner ze Svobodné demokratické strany (FDP) a Cem Özdemir ze strany Zelených. Hlasovala i Frauke Petryová z Alternativy pro Německo (AfD), která má velkou šanci nejen proniknout do parlamentu, ale být i třetí nejsilnější stranou v Bundestagu.

Hlas odevzdala i šéfka Alternativy pro Německo Frauke Petryová

FOTO: Sebastian Willnow, ČTK/AP

Fronty u volebních místností

Volební místnosti se uzavřou v 18 hodin. Spekuluje se, že by účast mohla být vyšší než před čtyřmi lety.

Německá kancléřka Angela Merkelová hlasovala v Berlíně

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Vyšší volební účast než před čtyřmi lety už nyní hlásí Hamburk nebo Stuttgart, kde do 12 hodin hlasovalo 19,6 procenta voličů, což je o půl procentního bodu více než před čtyřmi roky. Fronty jsou před hlasovacími místnostmi i v Mnichově a dalších bavorských městech stejně jako v Postupimi.

Před hlasovacími místnostmi se tvořily fronty.

FOTO: Stefanie Loos, Reuters

Experti to přičítají Alternativě pro Německo. Ta dokázala v uplynulých letech k zemským volbám přilákat řadu nevoličů, takže se čeká, že by to mohlo být podobné i v parlamentních volbách. Hodně lidí chce zase naopak hlasovat proti AfD.

Při posledních volbách v roce 2013 přišlo 71,5 procenta oprávněných voličů, v roce 2009 to bylo zatím nejméně - 70,8 procenta.

Němka míjí volební plakáty hlavními protivníky Angelou Merkelovou a Martinem Schulzem.

FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

Řada politiků v neděli oprávněné voliče vyzvala, aby skutečně přišli hlasovat. Učinil tak i prezident Frank-Walter Steinmeier. „Volební právo je občanské právo,” uvedl Steinmeier v příspěvku v listu Bild am Sonntag. „Pro mě je v demokracii občanským právem nejvznešenějším. Jděte volit!” apeloval. Kdo nepřijde k volbám, nechá podle něj za sebe o budoucnosti země rozhodovat jiné. K účasti ve volbách jménem německé vlády na Twitteru vyzval také její mluvčí Steffen Seibert.