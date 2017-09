Policie zadržela mladíka v přístavu v Doveru, když se chystal z Velké Británie odplout na trajektu. Iráckého sirotka vychovávali pěstouni v Sunbury v hrabství Surrey. [celá zpráva] V poslední době měl problémy s policií i s úřady. [celá zpráva]

Ahmed Hassan stane ještě v pátek před magistrátním soudem ve Westminsteru. Kromě obvinění z pokusu o vraždu bude obviněn v souvislosti s držením a použitím výbušniny.

