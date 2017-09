Mluvčí úřadu Frauke Köhlerová upřesnila, že se jedná o 31letého muže, kterého identifikovala jen jako Rád Rijád A. A., a 19letého Abbáse R. Oba jsou podle ní podezřelí, že se v červnu 2014 v Mosulu stali členy Islámského státu a zúčastnili se zabití dvou šíitů. O čtyři měsíce později se zapojili do vraždy zajatého iráckého důstojníka.

Rád Rijád A. A. je rovněž obviněný z toho, že v době, kdy byl v Iráku, vymáhal od obchodníků peníze na podporu IS a obstarával pro IS zbraně pocházející od irácké armády a policie. Po příjezdu do Německa v roce 2015 se snažil naverbovat pro IS dva jiné Iráčany a dalšího přesvědčit k tomu, aby spáchal sebevražedný útok, uvedla Köhlerová.

Mluvčí rovněž sdělila, že minulý týden ve středu byl v jiném případu ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko zatčen 24letý Syřan Madžíd A., který je podezřelý z členství v několika zahraničních teroristických organizacích, včetně Islámského státu, kde nakonec zakotvil. IS ho pak v srpnu 2015 poslal do Německa.