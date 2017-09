Někdejšího bankéře i pornoherce Roqua M. zatkli loni v listopadu. Zprvu se zdálo, že jde o případ „krtka džihádisty“, který infiltroval tajnou službu, jenomže letos v červenci vyšetřovatelé od většiny chystaných obvinění upustili. Nenašli žádné důkazy, že by otec čtyř dětí Roque M. byl spojen s nějakou extremistickou skupinu a chystal nějaký útok.

Roque M. přiznal, že jen předstíral, že je džihádista, protože se nudil. Tvrdí, že se jen „bavil“ a „utíkal před realitou“. Zašel ale tak daleko, že se s jedním radikálem domlouval na schůzce. Na tu by prý ale nikdy nešel. „Nikdy jsem žádného islamistu nepotkal a nikdy bych to neudělal. Bylo to celé hra,“ prohlásil na začátku procesu u düsseldorfského soudu.

Současně ovšem dodal, že islamistickou scénu sledoval v rámci své práce pro Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV).

Nakonec byl zadržen, když dalšímu člověku na síti, který byl ale ve skutečnosti nastrčený agent, začal nabízet utajované informace o operacích BfV.