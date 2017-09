Německý „James Bond” čelí obvinění, že zkrátil daně o 320 miliónů

Sedmasedmdesátiletý bývalý agent německé tajné služby Werner Mauss prožil život jako ze špionážního románu. Tento týden však stanul před soudem, kde čelí podezření, že připravil stát na daních o v přepočtu víc než 320 miliónů korun. Hrozí mu za to několik let vězení, informoval deník The Guardian.