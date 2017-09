Guvernér Západních Flander Carl Decaluwé řekl agentuře AP, že nález na dně Severního moře „je velmi unikátní“. „Ponorka je v tak dobré kondici, že předpokládáme, že v ní je všech 23 těl. Vepředu je vidět poškození od nárazu, ale ponorka zůstala uzavřená,“ dodal.

Decaluwé odmítl upřesnit, kde pátrači 27 metrů dlouhou ponorku našli. Chce tím zabránit případným nenechavcům, kteří by mohli vrak poškodit. Úřady podle něj musí nejdříve místo nálezu zabezpečit. Dodal rovněž, že už kontaktoval německého velvyslance, protože „na palubě jsou lidé a my potřebujeme vědět, co s jejich ostatky”.

Na dně Severního moře skončilo 11 německých ponorek, o nichž se ví. Nově objevené plavidlo je podle webu rtbf.be patrně nejzachovalejší z nich. Podle délky zřejmě šlo o pobřežní dieselelektrickou ponorku UB-II, na jejíž palubě byl zpravidla velitel a 22 dalších členů posádky. leží v hloubce 30 metrů.

Používání ponorek bylo za první světové války klíčovou součástí německé vojenské strategie. Plavidla měla přerušit britské obchodní trasy v Lamanšském průlivu a Severním moři, připomněla agentura Reuters.