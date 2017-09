„Jde o velký požár, který provází hodně dýmu. Z bezpečnostních důvodů, jsme lidem, kteří žijí v okolí, doporučili, aby si zavřeli okna a dveře,” uvedl vedoucí hasičů Sam Kazmanli.

Uživatelé Twitteru napsali, že na ulici White Hart Lane, kde od pondělního večera hoří sklady, plameny šlehají vysoko do vzduchu a nad budovy stoupá černý dým.

Huge Fire blazing right now in #White Hart Lane #Tottenham. THICK BLACK SMOKE EVERYWHERE!!!😷😫 @BBCNews @Channel4News @itvnews pic.twitter.com/XfLnl4LIsi